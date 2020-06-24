Путин рассказал, что в его окружении нет людей, которые не верят в Россию

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин сообщил, что в его окружении не может быть людей, которые не верят в Россию.

"Кто сказал: "Надеюсь, в вашем окружении нет людей, которые не верят в Россию"? В моем окружении не может быть таких, которые не верят в Россию! Просто исключено", - сказал он во время общения с лауреатами Госпремии. Фрагмент беседы показал телеканал "Россия-24".

Президент Владимир Путин в среду вручил Государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты за 2019 год. Ранее российский лидер в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" заявил, что ощущает себя очень комфортно в среде рядовых людей, так как сам родился в простой рабочей семье.