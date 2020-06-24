В ситуационном центре ОП по наблюдению за голосованием будут работать 40 волонтеров

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Ситуационный центр Общественной палаты (ОП РФ) по наблюдению за голосованием по поправкам к конституции, в котором будут работать 40 волонтеров, открывается в четверг. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ОП.

"В ситуационном центре будет работать две смены волонтеров, каждая смена по 20 человек. На протяжении всей недели голосования волонтеры будут в оперативном режиме собирать и анализировать информацию, поступающую от общественных наблюдателей из разных уголков страны", - сообщили в пресс-службе.

В палате напомнили, что более 1,6 тыс. общественных организаций направили в ОП РФ кандидатуры своих наблюдателей. "Общественная палата РФ и общественные палаты регионов получили более 400 тыс. заявок на участие в общественном наблюдении", - отмечается в сообщении.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ. Изначально общероссийское голосование было назначено на 22 апреля. Однако в связи с пандемией президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.

ЦИК на заседании 2 июня утвердил новый порядок общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. В частности, Центризбирком предусмотрел возможность участия в голосовании до основного его дня (с 25 по 30 июня), голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Голосование по почте использоваться не будет.