Общероссийское голосование по конституции стартует на участках по всей стране

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Общероссийское голосование по закону о поправке к Конституции РФ стартует в четверг на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня.

Как будет выглядеть бюллетень для голосования по изменениям в Конституции РФ

Председатель ЦИК Элла Памфилова отмечала, что приоритетом при подготовке к голосованию являются "жизнь и здоровье граждан, которые участвуют в голосовании, членов участковых комиссий, представителей СМИ, наблюдателей, сотрудников правоохранительных органов".

1 июня Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок поддержал предложение провести голосование 1 июля, впоследствии подписав соответствующий указ.

Изначально голосование по вопросу внесения изменений в конституцию должно было пройти 22 апреля, однако было перенесено в связи с пандемией коронавируса.

Обращаясь 23 июня к россиянам, Путин напомнил о важности поправок в конституцию, подчеркнув, что "новые конституционные положения в случае их принятия зададут и гораздо более высокие требования к эффективности, содержанию всей социальной, экономической политики, к решению задач по повышению качества жизни и благополучия людей". При этом глава государства вновь заверил, что изменения в основной закон "вступят в силу" <... > только если граждане их поддержат".

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Как будет выглядеть участок для голосования по изменениям в Конституции РФ

На основе этого приоритета избирательная система строит "свою деятельность, чтобы выполнить свою основную задачу - обеспечить максимальную достоверность результатов, чтобы все процедуры проходили максимально открыто, чтобы голосование прошло и было признано абсолютно легитимным", подчеркивала глава ЦИК.

Центризбирком совместно с Роспотребнадзором в июне разработал рекомендации для избирательных комиссий по охране здоровья граждан. В частности, в перечень обязательных мер и средств защиты и профилактики входит измерение температуры перед входом на участок, наличие одноразовых масок и перчаток, санитайзеров, одноразовых ручек, дезинфицирующего коврика, а также разметки социального дистанцирования. При этом, согласно прогнозу ЦИК, количество голосующих на участке не должно превышать 8-12 человек в час.

На обеспечение принципа бесконтактности направлена и сама возможность проголосовать не за один день, а в течение недели.

Участники голосования, согласно рекомендациям, должны предъявлять паспорт членам комиссий в развернутом виде на расстоянии, позволяющем рассмотреть указанные в нем сведения, и без передачи документов в руки. Выдача бюллетеня для голосования также будет осуществляться бесконтактным способом.

Возможности голосования

Центризбирком также предусмотрел для участников голосования дополнительные возможности, обеспечивающие удобство и безопасность процесса.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), это голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".

Прием заявлений от граждан о желании проголосовать по месту пребывания осуществлялся с 5 по 21 июня. По итогам было принято более 3,7 млн таких заявлений.

Кроме того, жители Москвы и Нижегородской области с 5 по 21 июня подавали заявки о желании проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования. Всего ЦИК принял более 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Само дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.

Возможность бесконтактного голосования на дому предусмотрена с 25 июня по 1 июля. Подать заявление о желании проголосовать таким способом можно в свою участковую комиссию до 17:00 по местному времени 1 июля. Члены комиссии придут домой к гражданам с бюллетенем и переносным ящиком для голосования. Процедура голосования будет проведена бесконтактным способом.

С 10 июня в 38 регионах РФ на отдельных участках в труднодоступных и отдаленных местностях, а также на судовых участках уже проводится досрочное голосование. По последним данным ЦИК, таким образом уже выразили свое волеизъявление более 67 тыс. человек.

Кроме того, досрочно проголосовали по поправкам к конституции еще более 2 тыс. граждан РФ за рубежом. Всего же, по данным МИД России, за рубежом образовано 254 участка для голосования в 144 странах.

Наблюдатели на голосовании

Согласно порядку голосования, на всех видах общероссийского голосования будут присутствовать общественные наблюдатели. Наблюдение на голосовании осуществляют федеральная и региональные общественные палаты.

Руководитель координационного совета Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев отмечал, что общественные палаты ведут прием заявок уже практически три месяца и продолжат их принимать. По его словам, совместно с палатами в наблюдении участвуют более 1 600 самых разнообразных общественных организаций и 18 партий, на данный момент в базе данных учтены 380 тыс. наблюдателей, и это "беспрецедентно большая цифра".

Секретарь ОП Лидия Михеева ранее разослала рекомендательные письма в регионы с предложением продлить срок приема наблюдателей вплоть до 29 июня. Это даст максимальные возможности всем желающим принять участие в процедуре такого мониторинга. По прогнозам, наблюдателями могут стать более 500 тыс. человек.

О поправках в конституцию

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты.

После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Документ в том числе закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, устанавливает приоритет российской конституции над требованиями международного законодательства, закрепляет в основном законе роль и статус Госсовета, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.