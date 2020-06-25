Кабмин обсудит выплаты семьям с детьми, помощь медикам и борьбу с разливами нефти

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Правительство России проведет в четверг заседание, на котором рассмотрит вопросы борьбы с разливами нефтепродуктов, финансирование выплат по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет и мер поддержки медиков.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, одним из документов, которые рассмотрит кабинет, станет проект поправок, направленных "на обеспечение системного подхода к правовому регулированию отношений в области предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на сухопутной территории Российской Федерации, аналогичное правовому регулированию отношений в области предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на морских акваториях".

Ранее ускорить работу над этим документом поручал президент России Владимир Путин, этот вопрос он обсуждал на совещании по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске.

Несколько пунктов повестки дня заседания связаны с поддержкой граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, кабмин рассмотрит вопрос о выделении из своего резервного фонда средств на единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. Соответствующее решение Путин озвучил во вторник в обращении к гражданам страны. Правительство также обсудит выделение регионам средств на финансирование мер поддержки медиков, которые оказывают помощь заболевшим с коронавирусом.

Ранее президент отмечал, что соответствующие меры поддержки медиков и соцработников будут продлены еще на два месяца. Кроме того, на повестке дня заседания - вопрос о выделении средств на субсидии банкам для возмещения недополученных ими доходов по кредитам, выданным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности, поддержку и сохранение занятости.

Правительство планирует обсудить выделение из своего резервного фонда средств на субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям на мероприятия по профилактике коронавируса. ФСИН России предполагается направить средства резервного фонда кабмина на компенсации за выполнение сотрудниками уголовно-исполнительной системы своих обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности рабочего дня из-за мероприятий по борьбе с коронавирусом.

На заседании будет обсуждаться национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2019 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Кроме того, ряд вопросов повестки дня связан с правовым регулированием территориального общественного самоуправления, которое предлагается приравнять к деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.