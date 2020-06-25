Жители Сахалинской области начали голосовать по поправкам к конституции

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Голосование по поправкам в Конституцию РФ в четверг утром началось в Сахалинской области. В островном регионе в 08:00 (00:00 мск) открылись 309 избирательных участков, сообщили ТАСС в областном избиркоме.

В начале июня президент России Владимир Путин поддержал предложение о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. В связи с пандемией коронавируса ЦИК предусмотрела проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты "для рассредоточения граждан во времени и минимизации их контактов" - с 25 июня. Жители труднодоступных районов досрочно отдавали свои голоса с 10 июня.

"Избирательные участки открылись сегодня в 08:00", - сообщил собеседник агентства.

Как рассказала ТАСС председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова, к этому дню досрочно в регионе проголосовали около 4 тыс. граждан, проживающих в труднодоступных местностях, и почти 1,7 тыс. человек на судах. Они составляют 1,5% от числа всех участников голосования в регионе. "Специфика нашей области заключается в том, что у нас имеется много островов, маяков, труднодоступных мест. Даже если на метеостанции работает только один сотрудник, мы все равно обязаны соблюсти его избирательное право. Мы туда летим, и он голосует. Часто бывает непогода, вертолет не может приземлиться. Перед тем, как лететь, например, на нефтяные платформы [расположенные далеко в море] наши сотрудники проходят обучение, получают специальные сертификаты, чтобы в случае чрезвычайной ситуации они могли десантироваться правильно в море", - рассказала Черкасова.

Кроме того, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции ЦИК разрешила проведение надомного голосования. По словам Черкасовой, в Сахалинской области на сегодня в участковые избирательные комиссии поступило более 10 тыс. таких заявлений.

В Сахалинской области в настоящее время проживает более 488 тыс. человек. Из них право голоса в этом году имеют 375 333 гражданина.