В Хабаровском крае и Еврейской АО начали голосовать по поправкам к конституции

ХАБАРОВСК, 25 июня. /ТАСС/. Избирательные участки открылись в Хабаровском крае и Еврейской автономной области, жители начали голосовать по поправкам к Конституции РФ, сообщили ТАСС в избирательных комиссиях регионов.

"В Хабаровском крае в 08:00 (01:00 мск) открылись 776 избирательных участков, все они открыты в школах, больницах, зданиях администраций и других учреждений и предприятий", - сказал представитель избиркома.

Хабаровский край простирается с юга на север почти на 1,8 тыс. км, и из-за большой территории почти в каждом районе региона есть сильно удаленные от крупных поселений населенные пункты, к которым нет дорог. К началу голосования члены комиссий обеспечили реализацию избирательного права около 1,6 тыс. жителей маленьких поселков, также проголосовали золотодобытчики, метеорологи, смотрители маяков, оленеводы, добытчики руды. К ним добирались на вертолетах, поездах, автомобилях повышенной проходимости, катерах. Досрочное голосование, которое началось в регионе 15 июня, проводится и на судах, находящихся в плавании. Проголосовали экипажи уже более 20 судов, приписанных к портам Ванино и Советская Гавань. Всего в Хабаровском крае более 982 тыс. избирателей.

В соседней Еврейской автономии избирательные участки также открылись в 08:00 по местному времени. "Все 183 избирательных участка открылись", - сказали в областной избирательной комиссии.

Как сказал ТАСС председатель Общественной палаты ЕАО Михаил Половинко, на палату возложена функция наблюдения за ходом голосования, в области в число наблюдателей вошло более 900 человек. Это представители общественных организаций, партий, профсоюзов, политических партий и, что важно для области, как подчеркнул Половинко, - представили еврейской, мусульманской, православной общин.

В начале июня президент России Владимир Путин поддержал предложение о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. В связи с пандемией коронавируса ЦИК предусмотрела проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты "для рассредоточения граждан во времени и минимизации их контактов" с 25 июня.