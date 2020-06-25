Во всех регионах Дальнего Востока началось голосование по поправкам в конституцию

ТАСС, 25 июня. Голосование по поправкам в конституцию РФ началось в четверг во всех 11 регионах Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщили в региональных избиркомах и пресс-службах правительств субъектов.

В Якутии избирательные комиссии заработали в 10:00 по местному времени (04:00 мск). "Речь идет о 816 избирательных участках, 791 из которых - постоянные, а 25 - временные, они находятся на промышленных горнодобывающих участках, в военных гарнизонах, метеостанциях и больницах", - сказали в центральной избирательной комиссии республики. Досрочно в регионе проголосовали более 2,5 тыс. человек.

С 08:00 местного времени (03:00 мск) началось голосование в Бурятии. Также с 08:00 по местному времени (02:00 мск) открылись участки в Забайкальском крае и Амурской области. В Забайкалье, по данным на среду, досрочно проголосовали 409 жителей труднодоступных районов.

Голосование с 08:00 местного времени (01:00 мск) также началось в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области. В Магаданской области избирательные участки начали работу в 08:00 по местному времени (00:00 мск), всего в регионе открыто 85 участков. Полным ходом идет голосование в самых восточных регионах России - на Чукотке, Камчатке и в Сахалинской области.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ. В связи с пандемией коронавируса ЦИК предусмотрела проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках.