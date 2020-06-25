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Голосование по поправкам в конституцию

Во всех регионах Дальнего Востока началось голосование по поправкам в конституцию

В Якутии открылись 816 избирательных участков, в Магаданской области - 85
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© Сергей Мальгавко/ТАСС

ТАСС, 25 июня. Голосование по поправкам в конституцию РФ началось в четверг во всех 11 регионах Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщили в региональных избиркомах и пресс-службах правительств субъектов.

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В Якутии избирательные комиссии заработали в 10:00 по местному времени (04:00 мск). "Речь идет о 816 избирательных участках, 791 из которых - постоянные, а 25 - временные, они находятся на промышленных горнодобывающих участках, в военных гарнизонах, метеостанциях и больницах", - сказали в центральной избирательной комиссии республики. Досрочно в регионе проголосовали более 2,5 тыс. человек.

С 08:00 местного времени (03:00 мск) началось голосование в Бурятии. Также с 08:00 по местному времени (02:00 мск) открылись участки в Забайкальском крае и Амурской области. В Забайкалье, по данным на среду, досрочно проголосовали 409 жителей труднодоступных районов.

Голосование с 08:00 местного времени (01:00 мск) также началось в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области. В Магаданской области избирательные участки начали работу в 08:00 по местному времени (00:00 мск), всего в регионе открыто 85 участков. Полным ходом идет голосование в самых восточных регионах России - на Чукотке, Камчатке и в Сахалинской области.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ. В связи с пандемией коронавируса ЦИК предусмотрела проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПриморский крайКамчатский крайБурятияЯкутияЗабайкальский крайХабаровский крайАмурская областьМагаданская областьСахалинская областьЕврейская автономная областьЧукотский автономный округДальний ВостокГолосование по поправкам в конституцию
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