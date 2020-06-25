В регионах Поволжья открылись первые участки для голосования по поправкам в конституцию

ТАСС, 25 июня. Участки для проведения общероссийского голосования по законопроекту о поправках в Конституцию Российской Федерации открылись в четверг в 08:00 (06:00 мск) в городах и селах Оренбургской области, которая стала первом регионом Приволжского федерального округа, где приступили к процедуре. Более 1,8 тыс. избирательных участков Пермского края, который находится в этом же часовом поясе, начнут принимать голосующих с 09:00 (07:00 мск). В Башкирии пункты для голосования заработают с 10:00 (08:00 мск), сообщили ТАСС представители избирательных комиссий регионов.

"В Оренбургской области с 08:00 (06:00 мск) начали работу 1 724 избирательных участка, которые на протяжении семи дней будут работать до 20:00 (18:00 мск). Силы и средства избирательных комиссий будут разделены и использованы рационально. Часть членов избирательных комиссий будет задействована в проведении голосования вне помещений и на дому, другая - ожидать прихода голосующих на избирательные участки. Мы должны постараться сделать так, чтобы основная часть голосующих прошла у нас с 25 по 30 июня, чтобы 1 июля избежать скопления голосующих на избирательных участках в целях профилактики распространения коронавируса", - рассказал ТАСС председатель Избирательной комиссии региона Александр Нальвадов.

В Башкирии большинство избирательных участков откроется в 08:00 мск. Всего в регионе для голосования подготовлено более 3 млн бюллетеней, в том числе для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней - более 362 тыс. штук. По информации регионального ЦИК, бюллетени напечатаны на трех языках: русском (2 462 876 шт.), русском/башкирском (390 650 шт.) и русском/татарском (193 900 шт).

Как сообщается на сайте Избиркома Пермского края, до 30 июня территориальные избирательные комиссии будут работать с 09:00 до 20:00 часов (с 07:00 до 18:00 мск), а в выходные - с 10:00 до 15:00 часов (с 08:00 до 13:00 мск), на территориях общего пользования и придомовых - с 17:30 до 22:00 часов (с 15:30 до 20:00 мск). В Самарской и Саратовской областях, которые находятся в одном часовом поясе, участки будут работать с 08:00 до 20:00 (с 07:00 до 19:00 мск), сообщили ТАСС представители избирательных комиссий регионов. При этом в городе Саратове участки начнут работать на час позже - с 08:00 утра мск (09:00 по местному времени) до 20.00 мск. С 08:00 мск также начнут работу избирательные участки в Чувашии, при этом, по словам председателя ЦИК республики Александра Цветкова, голосование будет проводиться не только в привычных помещениях для голосования, но и на выезде.

По данным сайта ЦИК Татарстана, в период до дня голосования с 25 по 30 июня участки для голосования будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00 часов. "При этом с 08:00 до 13:00 часов можно будет проголосовать на придомовых территориях в районах, где такая возможность предусмотрена, а также в отдаленных населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования (в случае принятия решения о проведении такого голосования). Непосредственно в помещении для голосования проголосовать можно с 14:00 до 20:00 часов", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе избирательной комиссии Ульяновской области, проголосовать на своем участке жители региона можно с 08:00 (07:00 мск) до 20:00 (19:00 мск) в любой день с 25 июня по 1 июля. По словам председателя Облизбиркома Юрия Андриенко, общероссийское голосование будет проводиться в нескольких форматах: в помещении участковой комиссии, на придомовой территории или на дому. При этом будут соблюдаться необходимые меры безопасности в условиях пандемии. "Каждого входящего ждет бесконтактное измерение температуры, антисептическая обработка рук, выдача маски и перчаток, а также индивидуальной ручки для заполнения бюллетеня. Для проголосовавших граждан предусмотрен отдельный выход", - привели слова Андриенко в пресс-службе.

Меры безопасности

По словам вице-губернатора - министра здравоохранения Оренбургской области Татьяны Савиновой, ежедневно за час до открытия избирательных участков медицинские работники будут осматривать членов комиссий и проверять правильность использования ими средств индивидуальной защиты. В случае выявления у сотрудников комиссий признаков инфекционных заболеваний, их не допустят до работы, оперативно сделают текст на коронавирусную инфекцию, чтобы в тот же день, в случае необходимости, провести противоэпидемические мероприятия и отстранить от работы всех членов комиссии.

"Правительством Оренбургской области закуплено в необходимом объеме средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, экраны, халаты, шапочки и необходимый объем самых разнообразных дезсредств на спиртовой основе. Мы предусмотрели, чтобы члены избирательных комиссий наносили ручкой информацию о времени надевания маски, чтобы участники избирательного процесса тоже могли отслеживать правильность ношения средств индивидуальной защиты. Если вы увидите, что время либо не указано, либо член избирательной комиссии более двух часов не менял маску, то можете сделать замечание", - сказал она, обратившись к жителям региона в социальных сетях.

Власти Пермского края уточнили, что средствами индивидуальной защиты также обеспечат волонтеров, наблюдателей, представителей правоохранительных органов. По данным пресс-службы администрации Кирова, при входе в помещения УИК каждому избирателю измерят температуру тела, выдадут защитную маску, перчатки, дезинфицирующие салфетки, индивидуальную ручку. Согласно разработанным рекомендациям количество голосующих на участках не должно одновременно превышать восьми человек. Чтобы потоки людей не пересекались, для голосования определены помещения с отдельным входом и выходом, которые будут дезинфицироваться в течение всего дня.

Рекордное число наблюдателей

Наблюдать за ходом общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в регионах Приволжского федерального округа вызвались десятки тысяч представителей политических партий, общественных объединений, ветеранских организаций, а также самовыдвиженцы. Так в Пензенской области и Удмуртии зафиксировали рекордное число наблюдателей.

"У нас сформирован корпус общественных наблюдателей из 6,2 тыс. человек. Это самый большой корпус за всю историю общественного наблюдения. Для сравнения на выборах президента было всего 1,2 тыс. человек. Всего более 20 организаций заключили с нами соглашение, это и Федерация профсоюзов, патриотические и волонтерские организации, политические партии "Единая Россия", "Справедливая Россия" и ЛДПР, а также неравнодушные граждане, которые заявились", - рассказал ТАСС председатель Общественной палаты Удмуртии Рашид Хуснутдинов.

Руководитель рабочей группы по мониторингу избирательных прав граждан Общественной палаты Пензенской области Олег Сактирин так же сообщил ТАСС о рекордном количестве наблюдателей в регионе - около 6 тыс. человек. "Самое большое количество - это "Единая Россия" - порядка 2,3 тыс. человек, дальше идут ветераны войны - около 600 человек, есть представители Красного креста - порядка 200 человек, есть представители молодежных организаций и различных землячеств", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

За ходом голосования в Пермском крае будут около 8 тыс. общественных наблюдателей, а в Оренбургской области - 7 071 представитель политических партий, общественных организаций и самовыдвиженцев. "В настоящее время все наблюдатели распределены по избирательным участкам. В среднем на один избирательный участок у нас назначено по четыре наблюдателя, а в городе Оренбурге этот показатель составляет 5,5 наблюдателя на каждый избирательный участок", - сообщил журналистам заместитель председателя региональной Общественной палаты, руководитель рабочей группы по организации общественного наблюдения за проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации Константин Федоров.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ. В связи с пандемией коронавируса ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках.