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Посол РФ: Колумбия является значимым партнером России в Латинской Америке

Сергей Кошкин отметил, что дипломатические отношения между Москвой и Боготой, которым исполняется 85 лет, характеризуются "неизменной стабильностью и прагматизмом"

БОГОТА, 25 июня. /ТАСС/. Россия считает Колумбию одним из своих важных партнеров в латиноамериканском регионе. Об этом заявил посол РФ в Боготе Сергей Кошкин в опубликованном в среду интервью газете El Tiempo.

"Сегодня Колумбия является одним из наших значимых партнеров в латиноамериканском геополитическом пространстве. Наше двустороннее сотрудничество основано на взаимном уважении, оно свободно от идеологических догм и политических предрассудков, мы разделяем одни и те же универсальные ценности", - сообщил глава российской дипмиссии.

Кошкин отметил, что дипломатические отношения между Москвой и Боготой, которым исполняется 85 лет, характеризуются "неизменной стабильностью и прагматизмом". "Всегда обе страны, их народы и их лидеры умели найти что-то, что объединяет их, поддерживали и углубляли дружбу", - подчеркнул он.

Дипломатические отношения между Россией и Колумбией были установлены 25 июня 1935 года. При этом первый официальный контакт между странами был установлен в 1858 году.

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