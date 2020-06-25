Как на Дальнем Востоке голосуют по поправкам в конституцию

ТАСС, 25 июня. Голосование по поправкам в конституцию России началось в четверг на Дальнем Востоке. В Бурятии на открывшихся участках уже начали голосовать вахтовики - работники золотодобывающих предприятий, в Приморье - спортсмены сборных команд России, досрочно на судовых участках проголосовали моряки. Об этом ТАСС рассказали в четверг на избирательных участках, в местных избиркомах и администрациях.
"В Муйском районе на двух отдаленных участках проголосовали вахтовики - около 300 человек. Сегодня голосуют рабочие "Бурятзолота" (крупнейшее предприятие по добыче золота в Бурятии), в том числе вахтовики, временно находящиеся в обсерваторе", - сообщил ТАСС глава района Бурятии Андрей Козлов.
Досрочное голосование по пути из Магадана в порт Восточный прошло на теплоходе "Феско Магадан" транспортной группы Fesco. В нем приняли участие все 16 членов экипажа, столько же человек проголосовали на судне "Феско Наварин" в Японском море. Избирательные участки на судах в таких случаях оборудуют в кают-компаниях, на капитанских мостиках и в других помещениях, а данные о голосовании передают на берег доступными средствами связи.
"Экипаж - 16 человек, все присутствовали, голосование прошло в соответствии с законодательством Российской Федерации, замечаний по голосованию нет, судно продолжает работу в прежнем режиме", - сказал журналистам капитан судна Владимир Федоренко.
На участке в спорткомплексе "Олимпиец" в центре Владивостока в четверг проголосовали члены сборных команд России по тхэквондо и парусному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), призеры первенств Европы и России. "Для меня это очень важно, так как я спортсмен и представляю свою страну на международной арене. Для меня самая важная поправка - та, в которой говорится, что минимальный размер оплаты труда будет превышать прожиточный минимум", - сказал журналистам член сборной команды России по тхэквондо, победитель первенств Европы и России, мастер спорта Михаил Подузов.
Губернаторы о голосовании
Губернатор Приморья Олег Кожемяко с супругой проголосовали на избирательном участке во Владивостоке. Губернатор заявил, что поправки определят приоритеты развития государства на ближайшие десятилетия. "Прошло 27 лет после принятия Конституции РФ 12 декабря 1993 года, с тех пор страна значительно изменилась, перед государством стоят другие вызовы. Поэтому и нужно вносить поправки, которые позволят документу отвечать современным требованиям и потребностям людей, которые были высказаны и через Государственную думу РФ, и через рабочие группы, представляющие абсолютно все слои общества", - сказал Кожемяко, слова которого процитировала пресс-служба правительства края.
Глава Бурятии Алексей Цыденов, который также планирует проголосовать в четверг, одной из важных для жителей республики считает поправку, которая в итоге коснется условий жизни на берегу Байкала.
"В поправках прописывается, что правительство обеспечивает благоприятные условия для жизнедеятельности людей, охрану окружающей среды, бережное отношение к природе, сохранение биоразнообразия. То есть, охраняя природу, мы не должны забывать про людей, - сказал Цыденов. - Это очень важно для наших граждан, чьи населенные пункты расположены в пределах центральной экологической зоны Байкальской природной территории: если мы там запретили ловить рыбу (байкальского омуля), рубить лес, чем тогда должны заниматься люди, как зарабатывать? Эта поправка дает возможности отстаивать права людей, безусловно, с учетом того, что Байкал нужно беречь".
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко проголосовал на избирательном участке в политехническом колледже Сахалинского государственного университета. Он назвал общероссийское голосование по поправкам в конституцию событием исторического масштаба. "Поправки касаются всех сфер нашей жизни, и что особенно важно для Сахалина и Курил - гарантируют неприкосновенность государственных границ", - приводит его слова пресс-служба регионального правительства.
Голосование на Дальнем Востоке
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось в четверг во всех 11 регионах Дальневосточного федерального округа. В Бурятии в 08:00 (03:00 мск) открылись все 837 избирательных участков, в том числе 814 постоянных и 23 временных, сообщили ТАСС в республиканском избиркоме. На Камчатке открылись 182 избирательных участка, в том числе 66 - в краевой столице, городе Петропавловск-Камчатский. В Приморье открылись 1 299 постоянных и 46 временных участков для голосования. В Сахалинской области - 309 постоянных участков, восемь временных и 134 участка, образованных на находящихся в плавании судах.
1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ. Изначально общероссийское голосование было назначено на 22 апреля. Однако в связи с пандемией президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.