Как на Дальнем Востоке голосуют по поправкам в конституцию

ТАСС, 25 июня. Голосование по поправкам в конституцию России началось в четверг на Дальнем Востоке. В Бурятии на открывшихся участках уже начали голосовать вахтовики - работники золотодобывающих предприятий, в Приморье - спортсмены сборных команд России, досрочно на судовых участках проголосовали моряки. Об этом ТАСС рассказали в четверг на избирательных участках, в местных избиркомах и администрациях.

"В Муйском районе на двух отдаленных участках проголосовали вахтовики - около 300 человек. Сегодня голосуют рабочие "Бурятзолота" (крупнейшее предприятие по добыче золота в Бурятии), в том числе вахтовики, временно находящиеся в обсерваторе", - сообщил ТАСС глава района Бурятии Андрей Козлов.

Досрочное голосование по пути из Магадана в порт Восточный прошло на теплоходе "Феско Магадан" транспортной группы Fesco. В нем приняли участие все 16 членов экипажа, столько же человек проголосовали на судне "Феско Наварин" в Японском море. Избирательные участки на судах в таких случаях оборудуют в кают-компаниях, на капитанских мостиках и в других помещениях, а данные о голосовании передают на берег доступными средствами связи.

"Экипаж - 16 человек, все присутствовали, голосование прошло в соответствии с законодательством Российской Федерации, замечаний по голосованию нет, судно продолжает работу в прежнем режиме", - сказал журналистам капитан судна Владимир Федоренко.

На участке в спорткомплексе "Олимпиец" в центре Владивостока в четверг проголосовали члены сборных команд России по тхэквондо и парусному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), призеры первенств Европы и России. "Для меня это очень важно, так как я спортсмен и представляю свою страну на международной арене. Для меня самая важная поправка - та, в которой говорится, что минимальный размер оплаты труда будет превышать прожиточный минимум", - сказал журналистам член сборной команды России по тхэквондо, победитель первенств Европы и России, мастер спорта Михаил Подузов.

Губернаторы о голосовании

Губернатор Приморья Олег Кожемяко с супругой проголосовали на избирательном участке во Владивостоке. Губернатор заявил, что поправки определят приоритеты развития государства на ближайшие десятилетия. "Прошло 27 лет после принятия Конституции РФ 12 декабря 1993 года, с тех пор страна значительно изменилась, перед государством стоят другие вызовы. Поэтому и нужно вносить поправки, которые позволят документу отвечать современным требованиям и потребностям людей, которые были высказаны и через Государственную думу РФ, и через рабочие группы, представляющие абсолютно все слои общества", - сказал Кожемяко, слова которого процитировала пресс-служба правительства края.