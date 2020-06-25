Голосование по правкам в конституцию началось в регионах Северного Кавказа

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Голосование по поправкам к Конституции РФ началось в четверг в регионах Северного Кавказа. Часть участков в регионах округах располагаются на открытом воздухе, процедура голосования проходит с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Ранее досрочное голосование прошло на ряде участков в труднодоступных районах Дагестана и Северной Осетии. Голосование продлится до 1 июля включительно.

Участки под открытым небом

Региональные власти предпринимают необходимые меры санитарной безопасности, в том числе все организаторы обеспечены масками, перчатками, халатами, пластиковыми защитными экранами, помещения периодически будут проветривать и дезинфицировать. На участках действует масочный режим, проводится термометрия, в случае хорошей погоды голосование может проходить на открытом воздухе.

Так, в Дагестане обустроены участки, где голосование будет проходить как непосредственно возле помещений в оборудованных для этого местах, так и на придомовых территориях, местах общего пользования. В Северной Осетии в случае хорошей погоды избирательные участки также будут организованы под открытым небом.

В Кабардино-Балкарии в целях исключения условий для распространения коронавирусной инфекции голосование также планируют организовать на открытом воздухе. "Максимально большое количество участков постараемся вывести на открытые площадки из зданий, в которых располагаются избирательные участки, если есть возможность укрыться от дождя и солнца", - рассказал ТАСС заместитель руководителя регионального избиркома Мусса Джаппуев.

В Ингушетии при хорошей погоде также будут развернуты участки на открытом воздухе. "[Голосование будет проходить] под навесами и на верандах, либо установим палатки, обязательно будет соблюден масочный режим, социальное дистанцирование", - сообщил ТАСС председатель избиркома республики Мусса Евлоев.

В избиркоме Чеченской Республики отметили, что в связи с пандемией будут предусмотрены различные формы голосования. "В помещениях для голосования будет регулярно проводиться дезинфекция. Каждого участника обеспечат средствами индивидуальной защиты, средства защиты уже доставлены на избирательные участки", - сообщили ТАСС в избирательной комиссии региона.

В Карачаево-Черкесии процедура будет проходить как на участках, так и вне помещений для голосования, при возможности голосование будет перенесено на открытые площадки, сказала ТАСС председатель избирательной комиссии Карачаево-Черкесии Лариса Абазалиева.

Участки - под видеонаблюдением

Как пояснили ТАСС в избиркоме Ставрополья, с 25 по 30 июня можно будет проголосовать вне помещения для голосования, для этого можно было подать заявление через портал госуслуг. При необходимости желающие смогут проголосовать на дому и 1 июля - для этого можно подать заявление или устное обращение, все эти меры позволят избежать очередей на участках для голосования.

Также по инициативе администрации города Ставрополя видеонаблюдение будет осуществляться на всех 152 участках для голосования, а также в трех территориальных избирательных комиссиях.

Итоги досрочного голосования будут опубликованы после окончания общероссийского голосования 1 июля 2020 года.

О голосовании

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже он подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совет Федерации принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.