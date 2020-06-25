В Центральной России открылись участки для голосования по поправкам в конституцию

Кроме традиционных мест, проголосовать можно будет также в специальных шатрах во дворах домов, больницах, на предприятиях и вокзалах

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Участки для голосования по поправкам в конституцию открылись 25 июня утром во всех регионах Центральной России. Помимо традиционных мест для волеизъявления, проголосовать можно будет в специальных шатрах во дворах домов, больницах, на предприятиях и вокзалах, сообщили в четверг ТАСС в избирательных комиссиях регионов. В начале июня президент России Владимир Путин поддержал предложение о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. В связи с пандемией коронавируса ЦИК предусмотрела проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты "для рассредоточения граждан во времени и минимизации их контактов" - с 25 июня. Дезинфекция и шатры Как сообщил ТАСС представитель Воронежского облизбиркома Сергей Черепухин, в регионе в 8 утра начали работу 1 738 избирательных участков. С сегодняшнего дня и до 1 июля они будут работать ежедневно по 12 часов. "Работу участков мы отдали на откуп территориальной комиссии - и сами участковые, исходя из ситуации, будут определять режим своей работы в зависимости от погоды и числа посетителей, которых они ожидают", - сказал Черепухин, уточнив, что все приходящие в помещения для голосования будут получать маски и перчатки, а те, кто будут голосовать вне помещения - по заявкам - будут получать их в специальном индивидуальном пакете.

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В Липецкой области все 894 участка, открытых сегодня для голосования, предварительно обработали средствами дезинфекции, и потом такая же процедура будет проводиться через каждый час работы, сообщила ТАСС представитель избирательной комиссии Липецкой области Жанна Которова. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на всех участках для голосования в регионах организовали отдельные входы и выходы, чтобы голосующие не пересекались. Там, где организовать их невозможно, развернули шатры - уличные пункты для волеизъявления. Так, например, в Ивановской области будет работать 800 таких шатров. "В основном они установлены для организации придомового голосования, например, во дворе, окруженном несколькими многоэтажками", - сообщила ТАСС представитель избиркома Ивановской области Ирина Колесник. Аналогичные шатры установят во Владимирской, Брянской, Тульской областях. В Рязанской области их будут монтировать на придомовых территориях по заявкам жителей. Голосование на карантине и в СИЗО Как сообщили ТАСС в Ярославском избиркоме, на территории региона сегодня открыли 858 участков, из них 826 - постоянные. Дополнительные участки организованы в местах временного пребывания людей. Так, 20 участков начали работу в больницах, два - в СИЗО, один - на вокзале станции Ярославль-Главный, девять - на предприятиях с непрерывным циклом работы, среди которых заводы "Автодизель", "Волжанин", "Судостроительный завод "Вымпел", "Ярославский радиозавод" и другие. Как рассказали ТАСС в Брянском избиркоме, граждане, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, находящиеся на самоизоляции дома, также смогут выразить свое отношение к изменениям в конституцию. После заявки к ним придет специалист избиркома в специальном защитном костюме. За голосованием проследят наблюдатели На утро 25 июня заявление для голосования по месту своего нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель" в Орловской области подали - 7,5 тыс. человек, в Липецкой - свыше 17 тыс. человек, во Владимирской - более 27 тыс., в Тверской - 50 тыс., в Ивановской - свыше 61 тыс., в Ярославской - 65 тыс. человек.

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