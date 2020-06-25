На Юге России началось голосование по поправкам к конституции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июня. /ТАСС/. Участки для всероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию России открылись в четверг утром в регионах Южного федерального округа (ЮФО).

В 8:00 мск участки открыли свои двери в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, а также в Адыгее и Калмыкии. За ходом голосования будут следить наблюдатели, волонтеры, установлено видеонаблюдение. "Голосование должно быть максимально прозрачным и открытым - и это будут обеспечивать наблюдатели <…> Подготовлены 17 тыс. наблюдателей, а также волонтеры конституции. Это ответственность каждого - прийти на участок и выразить свое мнение, сделать свой выбор. Важно, чтобы общественные наблюдатели сработали максимально профессионально, не допустив спекуляций на данной теме", - написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Волгоградской области в подготовке и проведении общероссийского голосования задействованы почти 14 тыс. членов избирательных комиссий. В Волгограде и Волжском, где проживает более 50% избирателей области, установлены камеры для видеофиксации процесса голосования и процедуры подсчета. Видеозапись будет вестись с 25 июня по 1 июля.

Голосование на дому

Жители Ленинского района Астрахани смогут проголосовать по поправкам в конституцию в зоопарке. Избирательный участок №226 будет находиться в Эколого-биологическом центре, на территории которого есть зоопарк, дендрарий и парк.

Проголосовать можно будет и дома, заявления о надомном голосовании можно подать до 17:00 мск 1 июля. Более 100 тыс. заявок поступило в избирком Астраханской области от жителей, которые хотят проголосовать дома. Этот процесс будет организован бесконтактно, с использованием переносного ящика и специальных пакетов для бюллетеней.

По состоянию на 22 июня, в комиссию Ростовской области поступило более 150 тыс. заявлений граждан о голосовании на дому. В Ростовской области, где действуют центры для получения российских паспортов в упрощенном порядке для жителей Донецкой и Луганской народных республик, будут организованы участки, где смогут проголосовать жители без постоянной регистрации на территории РФ.

"Что касается жителей ДНР и ЛНР, имеющих российское гражданство, то на них распространяются все те же правила, что и на всех граждан РФ. Имеющие регистрацию голосуют на участке, к которому прикреплены, либо, написав соответствующее заявление заранее, по месту нахождения. Лица без регистрации голосуют на участках, определенных для данной категории граждан", - сообщили ТАСС в пресс-службе избирательной комиссии Ростовской области.

Профилактика пандемии

На Юге России очень внимательно отнеслись к обеспечению участников голосования всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. "При входе на участок будет организован температурный контроль, соблюдение социальной дистанции. Все участники голосования, члены избиркомов, наблюдатели и представители СМИ, правоохранительных органов, находящиеся на участках для голосования, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, масками, перчатками, санитайзерами. Будет проводиться регулярная санитарная обработка помещений для голосования. Все средства уже закуплены", - сообщил ТАСС председатель избиркома Крыма Михаил Малышев.

На избирательные участки Астраханской области закупили более 19 тыс. литров антисептиков, а также 731 тыс. масок и перчаток. Кроме этого, для участников голосования предусмотрены одноразовые ручки. "Они (средства индивидуальной защиты - прим. ТАСС) приобретены в необходимом количестве как для членов избирательных комиссий, так и для наблюдателей, представителей СМИ и непосредственно для избирателей. Их достаточно и для волонтеров, привлекаемых для проведения голосования в рамках проекта "Народный совет", - отметил заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой, призвав максимально широко и при этом рационально использовать средства гигиены и дезинфекции, а также не допускать массового скопления жителей на участках для голосования.

Кроме того, власти усилят работу медицинских бригад, чтобы вовремя пресекать потенциальные очаги заражения коронавирусом. Так, в Ростовской области во всех больницах на время проведения голосования создан резерв коечного фонда и медикаментов на случай массового поступления пациентов. "В режим повышенной готовности переведена областная станция переливания крови и ее филиалы в муниципальных образованиях. В службе скорой помощи определен приоритет вызова на избирательные участки на все время их работы. Медицина катастроф, областная служба санитарной авиации усилена специалистами и санитарным автотранспортом на случай возникновения каких-либо чрезвычайных происшествий", - сказала министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

О голосовании

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совет Федерации принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.