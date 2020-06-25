Более 3,6 тыс избирательных участков открылись в Москве

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Свыше 3,6 тыс. избирательных участков открылись в Москве в день голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщил ТАСС в четверг зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Открылись все участки - более 3,6 тыс., из них порядка 180 - по месту пребывания <...> Всем обеспечим возможность проголосовать на участке либо на дому", - сказал Реут.

Кроме того, голосование по поправкам в конституцию организовали в московских больницах, в том числе стационарах, где лечат заразившихся коронавирусом.

"По месту пребывания организовано порядка 180 избирательных участков, большая часть из них как раз в медучреждениях. В коронавирусных больницах тоже есть, все работают в строгом соответствии с нормами санитарной безопасности", - сказал Реут.

Как сообщил журналистам руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух, более 20 тыс. наблюдателей находятся на местах - порядка 5-7 человек на каждом избирательном участке. По его словам, наблюдение будет продолжено и ночью, в том числе благодаря видеомониторингу.

"Общественный штаб следит за ходом голосования, есть отдельный общественный штаб на электронное голосование. Есть группа разбора нарушений, здесь же находятся четыре мобильные бригады для оперативного реагирования, также видеонаблюдение, кол-центр. У нас видеонаблюдением охвачены все участки, которые разрешены по законодательству. Достаточно активно идет голосование, все проходит в штатном режиме", - сказал Массух.

О голосовании

Общероссийское голосование по закону о поправке к Конституции РФ стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Изначально голосование по вопросу внесения изменений в конституцию должно было пройти 22 апреля, однако было перенесено в связи с пандемией коронавируса. Первого июня Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок поддержал предложение провести голосование 1 июля, впоследствии подписав соответствующий указ.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), это голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Кроме того, жители Москвы и Нижегородской области с 5 по 21 июня подавали заявки о желании проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования. Всего ЦИК принял более 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Само дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.

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