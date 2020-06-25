Паслер: закрепленная в конституции индексация пенсий важна для будущих поколений

ОРЕНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер стал в четверг одним из первых проголосовавших в регионе на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, участки работают в области с 08:00 (06:00 мск), передает кореспондент ТАСС.

"Я не мог как гражданин, как губернатор сегодня не прийти одним из первых на участок, чтобы посмотреть те меры безопасности, которые мы создавали <...> Самое главное, сегодня особенный день - первый день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, мы помним, что с 1993 года она не менялась, много поменялось за это время в жизни, конечно же время пришло для того, чтобы внести изменения ради будущего, ради территориальной целостности, ради нашего населения. Такие поправки как индексация пенсий, социальных выплат, территориальная целостность и другие, которых порядка 50, они важны для населения, для будущих поколений. Я с огромным удовольствием принял участие в голосовании, верю, знаю, что долгое время будут служить эти поправки на благо нашего государства и нашим людям", - сказал Паслер.

Губернатор отметил, что предпринятые в регионе меры позволят сделать процедуру безопасной и комфортной для голосующих. Он призвал всех жителей Оренбургской области принять участие в голосовании.

В Оренбургской области с 08:00 (06:00 мск) начали работу 1 724 избирательных участка, которые на протяжении семи дней будут работать до 20:00 (18:00 мск). Часть членов избирательных комиссий будет задействована в проведении голосования вне помещений и на дому, другая - ожидать прихода голосующих на избирательные участки.

За ходом голосования в Оренбургской области будут наблюдать 7 071 представитель политических партий, общественных организаций и самовыдвиженцев - в среднем по четыре наблюдателя на каждом участке.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ. В связи с пандемией коронавируса ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках.