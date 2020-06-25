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Голосование по поправкам в конституцию
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Медведев заявил, что поправки к конституции развивают принцип разделения властей

Зампред Совета безопасности РФ отметил, что, согласно поправкам, участие парламента в формировании правительства будет "гораздо более значительным"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Поправки к конституции расширяют участие парламента в формировании правительства РФ, что позволяет развивать принцип разделения властей. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС.

"Если эти поправки будут приняты, то в этом случае участие парламента, в частности, Государственной думы в формировании правительства будет гораздо более значительным", - сказал Медведев. Он отметил, что "это касается и собственно правительственного блока, и президентского".

"Это, на мой взгляд, как раз и есть такое дополнительное развитие принципа разделения властей, который является общим принципом функционирования демократических государств при том, что наша страна сохраняется в качестве президентской республики, что, на мой взгляд, безусловно необходимо просто для ее существования", - подчеркнул заместитель председателя СБ.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияГолосование по поправкам в конституцию
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