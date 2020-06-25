Сайт онлайн-голосования по конституции перестал работать в первые минуты после его начала

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сайт дистанционного электронного голосования по поправкам к Конституции РФ, в котором участвуют жители Москвы и Нижегородской области, перестал работать в первые минуты после начала голосования.

"Не работает информационный сайт о голосовании - 2020og.ru, - сообщил ТАСС в четверг руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух. - Голосование размещено на elec.2020og.ru, система голосования продолжает функционировать, все штатно". Однако зайти ни на один из этих сайтов корреспондент ТАСС не удалось.

Ранее начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко сообщил, что для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Само дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.

"Очень многие думали, что электронное голосование начнется сегодня с 08:00, а оно началось с 10:00. Мы получили сотни попыток проголосовать после восьми утра. <...> Такую ситуацию предусмотрели вчера: если человек пытался проголосовать, у него всплывает на телефоне напоминание, что голосование с 10:00. Очное голосование началось с 08:00, электронное - в 10:00, и будет идти и ночью, до 20:00 30 июня", - сообщил журналистам в четверг зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Он добавил, что результаты электронного голосования будут объявлены 1 июля в 20:00. Граждане, которые не смогут или не захотят проголосовать электронно, хотя ранее заявляли о своем желании голосовать онлайн, смогут прийти на свой участок и проголосовать традиционным способом 1 июля.

"Вчера штаб затребовал из 1,1 млн [заявок на участие в голосовании] случайным образом отобранных 5 тыс. номеров, чтобы позвонить [и уточнить], действительно ли люди подавали заявление. В течение всего дня прозванивал эти 5 тыс. номеров, удалось дозвониться до 3 968, все сказали о том, что они самостоятельно подавали заявления. <...> Все, кому удалось дозвониться, все подтвердили, что они лично подавали заявления", - сказал Венедиктов.

В новость внесена правка (11:09 мск) - передается с уточнением в названии сайта, верно elec.2020og.ru