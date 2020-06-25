Голосование по поправке к Конституции РФ началось в странах ближнего зарубежья

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Участки для голосования по поправке к Конституции РФ открылись в двух городах Белоруссии - Минске и Бресте. Граждане России, проживающие в Азербайджане и Молдавии смогут в четверг досрочно проголосовать на территориях диппредставительств.

В большинстве стран ближнего зарубежья голосование по поправке к Конституции России пройдет в основной день - 1 июля. В четверг в 10:00 (совпадает с мск) участки для досрочного голосования открылись в здании посольства России в Минске и в Генконсульстве в Бресте. 28 июня голосование начнется в двух других городах Белоруссии - Гомеле и Могилеве. Все четыре участка будут работать ежедневно до 30 июня, а также 1 июля, в основной день голосования. Как ранее информировало посольство РФ, в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе выездное голосование по месту жительства граждан организовано не будет.

В 15:00 по местному времени (14:00 мск) в здании консульского отдела посольства России в Баку откроется участок для россиян, проживающих в Азербайджане. Участок для досрочного голосования будет открыт до 18:00 (17:00 мск) также 26, 29 и 30 июня. Посольство России на своем сайте разместило обращение к гражданам, которые придут на избирательный участок, с просьбой придерживаться санитарных норм и ограничений, введенных правительством Азербайджана с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, соблюдать масочный режим, безопасную дистанцию и использовать санитайзеры.

Три участка откроются в Молдавии - один в Кишиневе и два в Тирасполе. Как сообщил в среду корреспонденту ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Молдавии Анатолий Лошаков, желающие проголосовать досрочно могут это сделать по предварительной заявке по телефону в российское консульство. Мерам санитарной безопасности и здесь уделено особое внимание. Посольство России в Молдавии просит пришедших на участки граждан использовать личные ручки синего или черного цвета, а также средства индивидуальной защиты от инфекции. Также обязательно ношение маски и перчаток в помещении для голосования и соблюдение социальной дистанции.

Голосование 1 июля

По четыре избирательных участка в основной день голосования по поправке к Конституции РФ откроются в Казахстане, Киргизии и на Украине. В столице Казахстана Нур-Султане участок будет открыт в здании Российского центра науки и культуры, а в Алма-Ате, Уральске и Усть-Каменогорске - в зданиях генконсульств РФ. Проголосовать в Киргизии, помимо Бишкека, можно будет в Оше, Караколе и Канте. Что же касается Украины, то там 1 июля с 8:00 до 20:00 по местному времени (совпадает с мск) участки для голосования будут открыты в посольстве России в Киеве и Генеральных консульствах России во Львове, Одессе и Харькове.

По два участка откроются 1 июля в Таджикистане и Туркмении - в Душанбе и Худжанде, Ашхабаде и Туркменбаши. В Армении и Узбекистане будут открыты по одному избирательному участку на территориях посольств России в столицах этих республик - Ереване и Ташкенте. Во всех этих республиках будет уделено особое внимание соблюдению сантитарно-эпидемиологических мер для недопущения распространения коронавируса.

В Грузии голосование проходить не будет из-за отсутствия дипотношений между Тбилиси и Москвой.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ. В связи с пандемией коронавируса ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках.