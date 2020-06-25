Аксенов пригрозил увольнять чиновников за долгую бюрократическую переписку

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Крымских чиновников будут увольнять за затягивание строек долгой бюрократической перепиской, сообщил в четверг на совещании в режиме видеоконференции глава республики Сергей Аксенов.

Речь на совещании шла о заключении Минтрансом Крыма контрактов на капитальный ремонт дорог. Запрос о порядке разработки документации в администрацию Симферополя был направлен 24 апреля.

"Я опять слышу "сказки", что вы там что-то два месяца назад кому-то направили. Коллеги, мы сейчас прямо поругаемся, почему нарочным не отнесли? Когда слышу, что вы месяц назад направили бумаги, я просто звереть начинаю, начинает раздражать. Если вы не хотите кадровых выводов на следующем совещании по таким вопросам, прошу вас больше такие вещи не упоминать", - сказал Аксенов.

Он добавил, что "решения будут приниматься прямо в ходе совещания". "Буду расценивать написание писем как нежелание выполнять свои функциональные обязанности. Те, кто погружен и хочет реализовать задачу быстрее, вникает сам", - отметил Аксенов, уточнив, что чиновник должен сам ходить "по кабинетам выяснять, какие есть возражения у других органов власти".

Аксенов 22 июня сообщил, что на этой неделе в Крыму начнется масштабный капитальный ремонт дорог. Республика до конца года получит от федерального центра на эти цели 17 млрд рублей. Ремонт будет вестись во всех муниципалитетах, в первую очередь там, где ситуация с дорогами особо острая. В пресс-службе госпредприятия-заказчика "Службы автомобильных дорог Республики Крым" сообщили, что уже начался ремонт девяти дорог протяженностью более 100 км.