Толстой сообщил, что летняя сессия ПАСЕ отменена окончательно

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняло решение отменить ранее перенесенную на неопределенный срок летнюю сессию ассамблеи, осенняя сессия может состояться. Об этом в четверг на своей странице в Facebook сообщил вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой.

"Сегодня в ходе онлайн-заседания Бюро ПАСЕ решилась судьба летней сессии ассамблеи, которая изначально должна была пройти в эти дни, но уже в апреле в связи со сложной эпидемиологической ситуацией стало понятно, что она переносится на более позднюю дату. В итоге проводиться она не будет", - написал он.

Толстой также заметил, что "следующие заседания Бюро и постоянной комиссии уже в формате офлайн пройдут в Греции в сентябре". "Речь пойдет о подготовке осенней сессии ассамблеи, намеченной на начало октября, - продолжил Толстой. - Сейчас, принимая решение о проведении очередной сессии в Страсбурге, приходится учитывать целый ряд факторов".

Депутат напомнил, что во Франции в настоящее время действуют правила социального дистанцирования - не менее полутора метров. "ПАСЕ - это структура Совета Европы, международной организации, которая в принципе может разработать свои нормы, но при этом они не могут противоречить требованиям, действующим во Франции", - заметил он.

Руководство ПАСЕ рассматривало возможность размещения депутатов в залах ассамблеи таким образом, чтобы обеспечить соблюдение данных требований. "Также есть вероятность, что нормы социального дистанцирования могут быть заменены на требование об обязательном ношении масок в стенах ассамблеи", - добавил Толстой. Вице-спикер также указал на то, что в ходе заседания Бюро обсуждалась "возможность международных поездок, особенно между странами Шенгенской зоны и странами, не входящими в нее". "Невозможность даже одной делегации приехать на сессию из-за закрытых границ в связи с эпидемиологической ситуацией является дискриминацией и противоречит уставу Совета Европы", - подчеркнул парламентарий.