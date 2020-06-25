Песков опроверг слова Лукашенко о причастности РФ к вмешательству в выборы в Белоруссии

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обвинения, прозвучавшие из уст белорусского лидера Александра Лукашенко, в том, что Россия якобы имеет отношение к вмешательству в выборы в республике.

"Здесь можно только ответить однозначно, что РФ никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более в электоральные процессы, которые проходят у нашего союзника - Белоруссии", - сказал Песков.

Представитель Кремля заметил, что накануне во время торжественных мероприятий по случаю празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне у Путина и Лукашенко "конечно не было возможности для каких-то таких обстоятельных бесед". "Была возможность только для кратких реплик и обмена мнениями на полях", - сказал он, отвечая на вопрос о том, имели ли возможность лидеры двух стран обсудить этот вопрос 24 июня, когда Лукашенко находился с визитом в Москве.

Лукашенко в четверг заявил, что намерен обсудить с Путиным в ближайшее время вмешательство извне в выборы. Как сообщило агентство БелТА, в ходе принятия кадровых решений, Лукашенко обратил внимание, что оппоненты власти требуют честных и порядочных выборов, однако сами ведут себя нечестно, отметив, что "за ними кукловоды стоят", которые "в Польше живут, и из России подкидывают".