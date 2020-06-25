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Голосование по поправкам в конституцию

Песков: поправки в конституцию помогут закрепить социальный характер государства

Пресс-секретарь президента отметил, что предлагаемые поправки вносят в конституцию "те акценты, которые выходят со временем на передний план и которые являются наиболее важными для граждан"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что принятие поправок в конституцию в настоящий момент продиктовано необходимостью закрепления социального характера государства и его суверенитета. В этом, по его словам, принципиальная разница с ситуацией 2008 года, когда были предложения изменить основной закон таким образом, чтобы позволить действующему президенту в третий раз выставлять свою кандидатуру на выборах.

"Ситуация другая. Сейчас акцент делается именно на тех поправках, которые укрепляют суверенитет страны, укрепляют социальный характер нашего государства", - сказал Песков, отметив, что предлагаемые поправки вносят в конституцию "те акценты, которые выходят со временем на передний план и которые являются наиболее важными для граждан, как это проявилось в ходе общественного обсуждения и формулирования этих поправок".

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичГолосование по поправкам в конституцию
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