Песков: сроки контактов лидеров России и Киргизии будут согласовываться по дипканалам

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сроки проведения следующих встреч президентов России и Киргизии - Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова - будут согласовываться по дипломатическим каналам. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Дальше [российско-киргизские] контакты на высшем уровне будут продолжаться в зависимости от тех сроков, которые будут согласованы по дипканалам, но график этих контактов на перспективу уже понятен - будут и многосторонние мероприятия, по [линии] ЕАЭС и так далее, сроки будут определяться в зависимости от развития эпидемиологической ситуации", - сказал представитель Кремля.

Он выразил признательность киргизской делегации во главе с Жээнбековым за прибытие в Москву на парад Победы 24 июня. "К сожалению, во время обычного, рутинного тестирования было выявлено несколько инфицированных в делегации и президентом Киргизии было принято решение не принимать участие в параде с тем, чтобы не подвергать опасности здоровье прежде всего ветеранов, которые присутствовали на параде, а также других глав государств, которые были на тех же трибунах. Мы весьма признательны за такое решение президенту Киргизии и всей делегации", - сказал Песков.