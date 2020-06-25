Путин обсудит с Общественной палатой ход голосования по поправкам к конституции

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 25 июня обсудит с представителями Общественной палаты (ОП) ряд вопросов, в том числе ход начавшегося в четверг голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сегодня Путин будет общаться с членами Общественной палаты нового седьмого состава. Он выступит перед ними, общение будет проходить в режиме видеоконференции", - сказал он.

По словам представителя Кремля, на мероприятии выступит также секретарь Общественной палаты Лидия Михеева и другие представители ОП из разных городов.

"Самые разные вопросы будут на повестке дня, включая и начавшееся голосование по поправкам в конституцию", - добавил Песков.

Остальные рабочие встречи президента в четверг будут носить непубличный характер, резюмировал он.