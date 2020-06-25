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Голосование по поправкам в конституцию

Песков поделился своим опытом участия в голосовании по поправкам к конституции

Пресс-секретарь президента заявил, что проголосовал в электронной форме по пути на работу

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что принял участие в голосовании по поправкам к конституции, сделав это в электронной форме по пути на работу.

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"Я уже проголосовал", - сообщил журналистам в четверг представитель Кремля.

"Я дня три тому назад на московском сайте mos.ru - я там зарегистрирован - прекрасно отправил заявку [на участие в голосовании в электронной форме], попробовал проголосовать вчера вечером, естественно, не работало, потому что еще не было голосования, а потом сегодня, пока ехал на работу, в машине проголосовал", - поделился подробностями Песков. Он отметил, что таким образом решил сразу две задачи: "и проверить, [как работает система электронного голосования], и проголосовать".

На вопрос, следят ли в Кремле за тем, как проходит голосование, Песков заметил, что голосование началось всего несколько часов назад, поэтому "рано об этом говорить". "Но по крайней мере я на личном опыте могу сказать, что процесс электронного голосования работает прекрасно, удобно, быстро", - заявил Песков.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичГолосование по поправкам в конституцию
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