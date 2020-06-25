Песков: Путин может принять участие в голосовании по поправкам 1 июля или раньше

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин может принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в конституцию в основную дату - 1 июля, если не изберет другой предусмотренный правилами способ. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он пообещал, что Кремль заблаговременно сообщит журналистам, когда будет голосовать президент. "Самое позднее - он будет голосовать 1 июля, если он не изберет иного способа голосования, которые возможны, которые предусмотрены правилами", - сказал Песков.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".