Косачев: наращивание военного присутствия НАТО у границ РФ приведет к ответным действиям

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Реализация планов президента США Дональда Трампа по размещению американских войск в Польше в результате переброски части военнослужащих из Германии приведет к ответным действиям. Такое мнение выразил в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Нам не столь важны мотивы действий самого Трампа, сколь тревожат их возможные последствия. Если в итоге будет наращиваться военное присутствие на наших границах, это приведет к ответным действиям. И станет хуже всем. Вашингтон от этого ничего не проиграет, Польша потешит свои амбиции, но в целом мы можем откатиться к ситуации до 1997 года, когда договоренностей между Россией и НАТО не было", - написал Косачев на своей странице в Facebook, добавив, что "это будет поражение для всей Европы".

Сенатор полагает, что американский лидер "вполне искренне не собирается наращивать напряженность на Востоке, а рассматривает все эти игры с войсками как некий бизнес-проект". "На это уже отреагировала та же [министр обороны Германии Аннегрет] Крамп-Карренбауэр, заявившая, что "НАТО - не торговая организация, а безопасность - не товар". Для Трампа как раз товар. Он сам, полагаю, вполне понимает, что ни для Польши, ни тем более для Америки на восточных границах реальной и актуальной угрозы нет. По крайней мере, такой, от которой можно было бы защититься десятком тысяч военных", - считает глава международного комитета СФ.

Вместе с тем, как отметил парламентарий, Трамп прекрасно знает, что в Польше существует много фобий на тему "российской угрозы", и потому он "вполне охотно торгует безопасностью, сказав, что поляки заплатят за дополнительные войска". "Германию же тем самым воспитывают, потому что та не выполнила обязательств по финансированию НАТО и вообще, мол, просит защиты от России, а сама с ней торгует. Все эти бизнес-игры вокруг темы безопасности были бы сугубо натовской проблемой, если бы не касались нас", - отметил Косачев. "Трамп четко заявил, что за американских военных в Германии будут платить поляки. Подозреваю, у Варшавы были совсем другие расчеты - и лояльность проявить, и денег заработать. Судя по всему, облом", - добавил парламентарий.

Он также отметил противоречивость заявлений Трампа о переброске войск в Польшу и желании ладить с Россией. "Одно дело - [отправить войска] домой, другое - еще ближе к нашим границам, и сигнал тогда прямо противоположный желанию поладить", - указал Косачев.

О планах США

Ранее президент США Дональд Трамп на совместной с польским коллегой Анджеем Дудой пресс-конференции заявил, что США перебросят часть войск из ФРГ в Польшу. Трамп также отметил, что Вашингтон рассчитывают ладить с Москвой, несмотря на заявленные планы по переброске войск.