Голоса москвичей, пытавшихся голосовать онлайн и очно, будут учтены только один раз

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Голоса участников дистанционного голосования по поправке к Конституции РФ, попытавшихся проголосовать на обычных участках, будут учтены только один раз. К членам избирательных комиссий, по ошибке выдавших таким гражданам бюллетени, примут дисциплинарные меры, заявил ТАСС в четверг председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

"На данный момент зафиксировано два случая, когда москвичи, ранее подавшие заявку на электронное голосование, попытались проголосовать на традиционных участках № 1958 в Орехово-Борисово Южном и № 141 в Тверском районе. По обоим случаям в отношении членов территориальных избирательных комиссий будут приняты дисциплинарные решения Мосгоризбиркома. Голоса граждан все-таки будут учтены, но только один раз", - сказал Ермолов.

Он подчеркнул, что обе урны с повторно выданными бюллетенями на обоих участках опечатаны. Находящиеся в них бюллетени будут аннулированы. "Гражданин Павел Лобков уже проголосовал электронно, его голос в онлайн-системе учтен. У Василия Вайнсенберга остается возможность проголосовать электронно до 20:00 30 июня, либо он может сделать это очно на традиционном участке 1 июля", - пояснил Ермолов.

По его словам, в настоящее время территориальная избирательная комиссия № 1958 рассматривает возможное решение об освобождении от занимаемой должности ее председателя. "Напомню, что и в отношении провокаторов, которые пытаются проголосовать дважды, предусмотрены административная и уголовная ответственность", - добавил председатель Мосгоризбиркома.

В то же время зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил журналистам, что "председатель комиссии [№] 1958 в первом случае (нарушения - прим. ТАСС) отстранен решением ТИКа". "И председатель комиссии [№] 141, где Лобкову был выдан бюллетень, тоже отстранен", - отметил он.

О голосовании

Общероссийское голосование по закону о поправке к Конституции РФ стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Изначально голосование по вопросу внесения изменений в конституцию должно было пройти 22 апреля, однако было перенесено в связи с пандемией коронавируса. Первого июня Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок поддержал предложение провести голосование 1 июля, впоследствии подписав соответствующий указ.

Жители Москвы и Нижегородской области, подавшие соответствующую заявку с 5 по 21 июня, могут проголосовать онлайн. ЦИК принял более 1 млн таких заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Их голосование проводится с 25 по 30 июня.

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