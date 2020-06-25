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Голосование по поправкам в конституцию
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Голоса москвичей, пытавшихся голосовать онлайн и очно, будут учтены только один раз

Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов сообщил, что пока зафиксировано два случая, когда москвичи, ранее подавшие заявку на электронное голосование, попытались проголосовать на традиционных участках

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Голоса участников дистанционного голосования по поправке к Конституции РФ, попытавшихся проголосовать на обычных участках, будут учтены только один раз. К членам избирательных комиссий, по ошибке выдавших таким гражданам бюллетени, примут дисциплинарные меры, заявил ТАСС в четверг председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

"На данный момент зафиксировано два случая, когда москвичи, ранее подавшие заявку на электронное голосование, попытались проголосовать на традиционных участках № 1958 в Орехово-Борисово Южном и № 141 в Тверском районе. По обоим случаям в отношении членов территориальных избирательных комиссий будут приняты дисциплинарные решения Мосгоризбиркома. Голоса граждан все-таки будут учтены, но только один раз", - сказал Ермолов.

Он подчеркнул, что обе урны с повторно выданными бюллетенями на обоих участках опечатаны. Находящиеся в них бюллетени будут аннулированы. "Гражданин Павел Лобков уже проголосовал электронно, его голос в онлайн-системе учтен. У Василия Вайнсенберга остается возможность проголосовать электронно до 20:00 30 июня, либо он может сделать это очно на традиционном участке 1 июля", - пояснил Ермолов.

По его словам, в настоящее время территориальная избирательная комиссия № 1958 рассматривает возможное решение об освобождении от занимаемой должности ее председателя. "Напомню, что и в отношении провокаторов, которые пытаются проголосовать дважды, предусмотрены административная и уголовная ответственность", - добавил председатель Мосгоризбиркома.

В то же время зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил журналистам, что "председатель комиссии [№] 1958 в первом случае (нарушения - прим. ТАСС) отстранен решением ТИКа". "И председатель комиссии [№] 141, где Лобкову был выдан бюллетень, тоже отстранен", - отметил он.

О голосовании

Общероссийское голосование по закону о поправке к Конституции РФ стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Изначально голосование по вопросу внесения изменений в конституцию должно было пройти 22 апреля, однако было перенесено в связи с пандемией коронавируса. Первого июня Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок поддержал предложение провести голосование 1 июля, впоследствии подписав соответствующий указ.

Жители Москвы и Нижегородской области, подавшие соответствующую заявку с 5 по 21 июня, могут проголосовать онлайн. ЦИК принял более 1 млн таких заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Их голосование проводится с 25 по 30 июня.

В новость были внесены изменения (13:34 мск) — добавлены подробности по тексту.

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РоссияГолосование по поправкам в конституцию
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