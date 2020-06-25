Песков заявил, что Путин и Лукашенко общались 24 июня

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались в Москве 24 июня во время праздничных мероприятий в честь 75-й годовщины Победы, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президенты имели возможность в кулуарах кратко пообщаться", - сказал представитель Кремля. Он заверил: "Они [лидеры РФ и Белоруссии] продолжат диалог".

Песков отметил, что Путин и Лукашенко "общаются часто и содержательно". Отвечая на вопрос, в каком ключе прошла беседа президентов после критических замечаний Лукашенко в адрес России, Песков заметил: "Также было очень много добрых заявлений президента Лукашенко о России".

24 июня Лукашенко присутствовал на параде Победы в Москве, вместе с Путиным и коллегами из других стран возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Глава российского государства также дал в Кремле прием для коллег, приехавших в российскую столицу на торжество.