Рябков: РФ сомневается в секретности переговоров с США после публикаций с закрытых встреч

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Россия после публикаций информации с закрытых встреч теперь не может быть уверена в том, что конфиденциальные переговоры с США не станут достоянием общественности. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений" на тему "США в воронке кризисов: стратегические последствия".

"Теперь возникает такая ловушка: мы не можем быть уверены, что какие-то обсуждения, деликатные, конфиденциальные или же доверительные, по каким-то причинам вдруг не станут достоянием гласности, - сказал он. - Мы видели публикации WikiLeaks, видели расследование Мюллера и обнародование стенограмм систем наружного наблюдения разного рода, теперь воспоминания Болтона".

"Теперь мы ходим как по минному полю, не зная, какую беседу и какой источник в какой службе опубликует, а, между прочим, в мемуарах речь идет о таких вещах, решение о рассекречивании которых при нормальной обычной жизни, а не в условиях нынешнего хаоса, потребовало бы десятки лет. Это все ставит дипломатию перед совершенно новыми задачами", - добавил Рябков.

По мнению замглавы МИД РФ, мемуары Болтона посвящены не внешней, а внутренней политике США. "Я поражаюсь тому, что вообще происходит в американском политическом истеблишменте с точки зрения жизни напоказ. Я понимаю, что эта книга, как и многое другое происходящее в США, не о внешней политике, а о внутренней. Все, что там написано про внешнюю политику, это просто инструментарий и продолжение войны другими средствами. Из этого надо исходить", - пояснил он.