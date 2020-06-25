Песков: любое решение косовского вопроса должно быть основано на уважении к Сербии

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Россия исходит из того, что любое решение косовского вопроса должно основываться на уважении к Сербии и на базе резолюций Совета Безопасности ООН. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что позиция РФ по теме переговоров вокруг непризнанного Косово хорошо известна. "Мы считаем, что любое решение должно быть основано на принципах уважения к Республике Сербия, а также должно предлагаться и реализовываться с учетом и на базе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН", - сказал Песков.

Представителя Кремля попросили прокомментировать сообщения сербских СМИ о том, что на встрече с президентом Сербии Александаром Вучичем в Москве 23 июня президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы переговоры между Белградом и Приштиной велись при посредничестве ЕС, а не США. "Разумеется, ситуация на Балканах предметно обсуждалась в ходе контактов Путина и Вучича", - сказал Песков. Он отметил, что публичным был обмен заявлениями в начале переговоров лидеров РФ и Сербии и "это все, что посчитали возможным сообщить" прессе.

Отвечая на вопрос, считают ли в Москве, что данный переговорный процесс должен быть чисто европейским, или американское участие тоже могло бы быть полезно, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул: "Здесь главное - результат. Поэтому так ставить вопрос было бы не совсем корректно".

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия и Китай, а также пять государств ЕС.