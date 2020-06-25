КПРФ не намерена выдвигать кандидата на выборы президента Татарстана

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Татарстанское региональное отделение КПРФ не будет выдвигать своего кандидата на выборы президента республики, которые намечены на 13 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Государственного совета Татарстана по итогам пресс-конференции о деятельности фракции КПРФ в Госсовете.

"Хафиз Миргалимов (руководитель депутатской фракции КПРФ в Госсовете республики - прим. ТАСС) отметил, что, согласно решению центрального комитета, КПРФ не будет выдвигать своего кандидата на выборах президента Татарстана, которые пройдут в сентябре текущего года", - говорится в сообщении.

Как уточнил Миргалимов, партия рассчитывает сконцентрировать усилия на выборах в представительные органы муниципальных образований республики. По его словам, заручиться поддержкой партии смогут только "проверенные делом и временем" люди.

Госсовет Татарстана ранее постановил назначить выборы президента республики на 13 сентября 2020 года. Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение действующего президента Татарстана Рустама Минниханова в качестве кандидата на должность главы республики на следующий срок. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) выдвинула на выборы координатора регионального отделения Владимира Сурчилова.