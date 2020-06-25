Рябков отмечает отсутствие прогресса в отношениях США и России

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Отношения Москвы и Вашингтона за последние годы не продвинулись вперед ни в одной из сфер сотрудничества за редким исключением, американские политики не видят в лице России партнера. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений" на тему "США в воронке кризисов: стратегические последствия".

"К сожалению, мы не можем назвать, по сути дела, ни одной сферы в двусторонних отношениях и в подходе Москвы и Вашингтона к международным вопросам за редчайшими исключениями, где удалось бы за последние годы добиться зримого, поддающегося измерению, скажем так, продвижения вперед", - сказал замглавы МИД РФ.

Текущую ситуацию он назвал уникальной за долгое время в российско-американских и советско-американских отношениях. По словам Рябкова, официальные лица в США в настоящий момент воспринимают Россию в качестве объекта политики и не рассматривают возможность партнерства с ней даже по "сугубо приземленной, минималистской повестке дня".

"К сожалению, и это совершенно не натяжка, Россия как негативный фактор во внутреннем американском контексте - это неоспоримое обстоятельство текущего периода, - отметил он. - За годы пребывания у власти президента Трампа мы видели самые разные повороты российской темы, многие из них абсолютно беспрецедентны с точки зрения подачи и степени разогрева темы в целом, ее проекции на многие процессы внутри США". Рябков указал, что в преддверии ноябрьских выборов российская тема продолжит активно фигурировать во внутриполитической борьбе в США.

"Мы не можем говорить, по сути дела, о том, при какой администрации, республиканской или демократической, которая придет во власть в Вашингтоне в будущем году после инаугурации 46-го президента США, нам будет лучше", - добавил высокопоставленный дипломат. Он подчеркнул, что антироссийский консенсус глубоко укоренился в американских элитах на всех уровнях: политики США видят в России помеху для американского доминирования в мире и продолжения курса на решение геополитических проблем на приемлемых для них условиях.

Политика сдерживания

По словам Рябкова, обвинения со стороны США в том, что РФ занимается военной деятельностью в Арктике вызваны политикой Вашингтона по сдерживанию Москвы.

При этом замминистра указал на то, что существует немало примеров конструктивного российско-американского взаимодействия в рамках Арктического совета, и выразил надежду, что Арктика останется "оазисом взаимопонимания и практического взаимодействия".

Кроме того, Рябков упомянул, что арктическая тематика не будет обсуждаться на саммите БРИКС, проведение которого запланировано на осень.