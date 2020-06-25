Рябков: открытое нарушение принципов международного права стало фирменным знаком США

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Вызывающее, абсолютно демонстративное нарушение фундаментальных норм и принципов международного права в последние годы стало фирменным знаком Соединенных Штатов. Об этом в четверг заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений" на тему "США в воронке кризисов: стратегические последствия".

"Фирменным знаком США в последние годы является вызывающее, открытое и абсолютно демонстративное нарушение самых фундаментальных норм и принципов международного права, - сказал высокопоставленный дипломат. - Есть многочисленные примеры нарушения США принципов отказа от применения силы, принципов суверенитета и невмешательства во внутренние дела других государств. И наши отношения с Евросоюзом на этом фоне будут во многом зависеть от того, какие для себя выводы в соответствующей ситуации делает сам Евросоюз".

Рябков обратил внимание на стремление Вашингтона сохранить и при возможности усилить позиции собственного доминирования в разных областях. "Доминирование США в мировой платежной системе неоспоримо, а попытки создать альтернативы и усилия в этом направлении, если и продвигаются вперед, то темпами не впечатляющими, - указал он. - На мой взгляд, здесь необходимо удвоить, а то и утроить усилия".

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа не полностью отрешилась от опций применения вооруженных сил. "Крупные войны при Трампе не были начаты. Но в нарушение международного права и Устава ООН было использовано оружие применительно к Сирии", - пояснил Рябков.