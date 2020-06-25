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Голосование по поправкам в конституцию
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Путин заявил о недопустимости "принудиловки" и накрутки явки на голосовании по поправкам

Президент указал, что результаты общероссийского голосования должны быть абсолютно достоверными и легитимными
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 25 июня. /ТАСС/. Результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ должны быть абсолютно достоверными, поэтому "принудиловка", накрутка явки и сбои при учете голосов недопустимы. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты.

"Наша общая важнейшая задача - чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто никогда не мог подставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России", - сказал Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияГолосование по поправкам в конституцию
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