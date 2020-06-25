Памфилова: более 86 тыс. человек досрочно проголосовали в отдаленных местах и на судах

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что свыше 86 тыс. участников общероссийского голосования, находящихся в труднодоступных и отдаленных местностях, а также на судах, досрочно проголосовали по закону о поправке к конституции.

"На сегодняшний день, что у нас по досрочному голосованию, которое проходило с 10 июня. Сейчас уже цифры обновились - 86 549 участников голосования [проголосовали], из них 76 693 в труднодоступных и отдаленных местностях, а на судах 9 856", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в четверг.

Она добавила, что на сегодняшний день "на участках, образованных за пределами территории Российской Федерации, проголосовали более 3,3 тыс. человек".

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Изначально голосование по вопросу внесения изменений в конституцию должно было пройти 22 апреля, однако было перенесено в связи с пандемией коронавируса. 1 июня Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок поддержал предложение провести голосование 1 июля, впоследствии подписав соответствующий указ.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Голосование по почте использоваться не будет.