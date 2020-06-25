Путин поддержал идею о подготовке Общественной палатой докладов о народосбережении

НОВО-ОГАРЕВО, 25 июня. /ТАСС/. Подготовка Общественной палатой РФ докладов о народосбережении позволит властям страны корректировать реализацию программ в этой сфере. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с новым составом ОП РФ, комментируя соответствующее предложение заместителя секретаря палаты Александра Галушки.

"Я думаю, что над этим действительно надо поработать, во всяком случае такие ваши предложения, как общественные доклады по народосбережению - понятно, что эти комплексные доклады <...> лишними совершенно точно не будут, они дадут нам возможность не только ставить какие-то перспективные цели перед собой, но и корректировать по ходу исполнения наши программы, которые задуманы и спланированы как раз по этим направлениям", - сказал Путин.