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Губернатор Челябинской области решил вступить в "Единую Россию"

По словам Алексея Текслера, он намерен перезагрузить работу партии в регионе
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер Наиль Фаттахов/ТАСС
Описание
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер
© Наиль Фаттахов/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на проходящей в четверг в Челябинске конференции партии "Единая Россия" объявил о своем намерении присоединиться к партии, чтобы перезагрузить ее работу в регионе. Информацию об этом ТАСС подтвердили в пресс-службе губернатора.

"Мне важно взять ответственность за формирование обновленного состава Законодательного собрания [Челябинской области], перезагрузить работу партии в регионе, связать работу партии с практическим результатом во благо наших жителей. Поэтому я принял решение вступить в партию "Единая Россия". Так что, идем на выборы вместе, одной командой", - процитировали Текслера в его пресс-службе, уточнив, что в настоящее время губернатор беспартийный.

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области назначены на 13 сентября 2020 года.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская область
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