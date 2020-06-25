Губернатор Челябинской области решил вступить в "Единую Россию"

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на проходящей в четверг в Челябинске конференции партии "Единая Россия" объявил о своем намерении присоединиться к партии, чтобы перезагрузить ее работу в регионе. Информацию об этом ТАСС подтвердили в пресс-службе губернатора.

"Мне важно взять ответственность за формирование обновленного состава Законодательного собрания [Челябинской области], перезагрузить работу партии в регионе, связать работу партии с практическим результатом во благо наших жителей. Поэтому я принял решение вступить в партию "Единая Россия". Так что, идем на выборы вместе, одной командой", - процитировали Текслера в его пресс-службе, уточнив, что в настоящее время губернатор беспартийный.

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области назначены на 13 сентября 2020 года.