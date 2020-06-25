Памфилова напомнила, что санитарные нормы на голосовании по конституции действуют для всех

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова обратила внимание, что правила соблюдения санитарно-эпидемиологических норм на участках для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ предназначены для всех, исключений нет даже "для випов".

"Все должны соблюдать установленные санитарные нормы. Ни для кого нет исключений, ни для каких випов!" - цитирует Памфилову официальный Telegram-канал Центризбиркома.

Общероссийское голосование по поправке к Конституции РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".