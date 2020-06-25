Борисов обсудил с главой МИД Венесуэлы сотрудничество в энергетике

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы ТЭК, провел двустороннюю встречу с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой, на которой обсуждались в том числе вопросы сотрудничества в энергетике.

"Стороны обсудили вопросы, связанные с торгово-экономическим сотрудничеством России и Венесуэлы в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства и транспорта", - сообщили в аппарате Борисов по итогам встречи, которая прошла в закрытом режиме.

Российский вице-премьер выразил надежду, "что эпидемиологическая ситуация позволит провести следующую межправкомиссию, как и планировалось, в Каракасе".