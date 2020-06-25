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Захарова: Россия на встрече в Вене предупредила США об опасности размещения РСМД в мире

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российская делегация во главе с заместителем министра РФ Сергеем Рябковым на переговорах по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, которые прошли в Вене 22 июня, предупредила США об опасности размещения ракет средней и меньшей дальности в различных странах мира. Об этом на брифинге в четверг сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, важной темой состоявшихся консультаций стало поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "США держат курс на размещение систем, ранее запрещавшихся по ДРСМД в различных регионах мира. Еще раз предупредили американских коллег о дестабилизирующем характере подобной линии, чреватой дополнительной эскалацией напряженности и высокими рисками гонки вооружений", - сказала она.

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АвстрияСШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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