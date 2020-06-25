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Кризис на Украине
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Захарова: поставки США вооружений Киеву ведут к усугублению конфликта в Донбассе

Ранее посольство США в Киеве сообщило о поставках Украине американских вооружений и военного оборудования на $60 млн

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Поставки Вашингтоном вооружений и военного оборудования Киеву только усугубляет конфликт на юго-востоке Украины. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что ранее пресс-служба посольства США в Киеве сообщила о поставках Украине американских вооружений и военного оборудования, том числе противотанковых ракетных комплексов на общую сумму $60 млн. "Наша оценка подобных шагов Вашингтона хорошо известна американской стороне и остается неизменной, потому что накачивание Вооруженных сил Украины продукцией военного назначения лишь усугубляет конфликт на юго-востоке страны, подогревая реваншистские настроения киевской "партии войны", - сказала она.

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УкраинаСШАРоссияКризис на УкраинеЗахарова, Мария Владимировна
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