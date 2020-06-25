Депутатский мандат Примакова останется вакантным до основных выборов в Думу 2021 года

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Центризбирком России мог назначить довыборы в Госдуму в единый день голосования 13 сентября этого года только до 19 июня, поэтому после прекращения полномочий депутата Евгения Примакова его место останется вакантным до основных выборов в нижнюю палату парламента в 2021 году. Об этом ТАСС в четверг сообщил член ЦИК Евгений Шевченко.

"В соответствии с законом ЦИК мог назначить довыборы в Госдуму не позднее чем за 85 дней до единого дня голосования 13 сентября 2020 года, то есть до 19 июня. После того, как Госдума прекратит полномочия Евгения Примакова в качестве депутата, этот округ останется вакантным до основных выборов в нижнюю палату парламента в 2021 году, так как депутат не может быть избран на срок менее одного года до окончания конституционного срока полномочий Думы", - сказал Шевченко.

В сентябре 2018 года Примаков был избран депутатом Госдумы VII созыва от партии "Единая Россия" на довыборах в Балашовском одномандатном избирательном округе в Саратовской области. 25 июня 2020 года указом президента России Владимира Путина он назначен руководителем Россотрудничества.