Захарова: загранучреждения РФ обеспечат безопасное голосование по поправкам в конституцию

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Избирательные участки для проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ на территории российских диппредставительств и консульских учреждений организованы с соблюдением всех санитарно-эпидемических правил. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сформированы участковые избирательные комиссии, но в связи с пандемией коронавируса и введенными в этой связи санитарными и административными ограничениями в большинстве стран мира говорить о неком едином порядке проведения голосования невозможно. В каждой стране существуют свои правила, которые введены на время борьбы с распространением эпидемии, - сказала она. - <…> Технических вопросов очень много, они все обусловлены эпидемиологической ситуацией в каждой конкретной стране, решаться они будут и уже решаются на местах".

По словам Захаровой, на базе российских загранучреждений создано 254 избирательных участка в 143 странах. "Далеко не все диппредставительства ввиду кадровых и технических сложностей имеют возможность проводить голосование так, как это делается в нашей стране с 25 июня по 1 июля. Тем не менее в большинстве российских посольств и генеральных консульств, где образованы участковые избирательные комиссии, голосование будет проведено 1 июля в соответствии с законодательством РФ и постановлениями ЦИК России с соблюдением всех норм и правил, установленных властями их пребывания. В отдельных странах, несмотря на трудности, предусмотрено досрочное голосование как в течение 6 дней до основной даты, так и ранее с выездом на места компактного проживания россиян", - добавила дипломат.

Общероссийское голосование по поправке к Конституции РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции.