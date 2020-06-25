Глава Россотрудничества рассказал, каким видит будущее агентства

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Россотрудничество после необходимых внутренних изменений станет эффективным агентством, призванным проводить российскую гуманитарную политику за рубежом так, как это подобает великой державе. Об этом новый глава Россотрудничества Евгений Примаков написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что на новом посту ему предстоит тяжелая работа. "Россотрудничество ждут большие перемены. Не будет костров инквизиции и кавалерийских атак с фейерверками. Но поменяется очень многое", - сказал Примаков. Глава Россотрудничества подчеркнул, что репутация агентства прямо сказывается на репутации российской внешней политики в целом, а значит и на репутации страны. "И нас, меня, мою команду не устраивает, как это работает. При всем уважении к тому, что было сделано ранее", - указал он.

"В ближайшие дни меня будут занимать некоторые оргвопросы, - продолжил Примаков. - Затем мы начнем разгребать завалы, начиная с постановки задач и аналитики и, со всеми остановками, по проектам, по странам, по представительствам, по вопросам финансирования и снабжения, юридическим проблемам, антикоррупционным мероприятиям, выстраивания рабочего взаимодействия с МИД, АП и другими министерствами и ведомствами, с общинами и сообществами соотечественников и так далее".

Глава Россотрудничества добавил, что агентство будет совершенно открыто для прессы и общества в целом. "В итоге у России появится профессиональное и эффективное агентство, которое будет проводить нашу гуманитарную политику так, как это надлежит великой, сильной, мирной державе", - заключил он.

25 июня Примаков указом президента РФ Владимира Путина был назначен на должность главы Россотрудничества. Ранее он являлся членом думского комитета по международным делам.