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Захарова: доклад Госдепа о контроле над вооружениями скрывает их собственные нарушения

По словам официального представителя МИД России, Вашингтон продолжает подрывать Конвенцию о запрещении химического оружия и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Опубликованный Госдепом доклад замгоссекретаря Кристофера Форда о несоблюдении СССР и Россией договоров в области контроля над вооружениями в 1984-2020 годах - это попытка Вашингтона скрыть собственные нарушения. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Даже беглый анализ материала демонстрирует, что его вряд ли можно назвать серьезным аналитическим документом, который бы отражал реальное положение дел в области контроля над вооружениями. Американские коллеги как всегда - это стало уже доброй традицией - не приводят никаких доказательств, а лишь ограничиваются безосновательными обвинениями в адрес России и Союза, - сказала она. - Очевидно, это делается для того, чтобы сформировать негативный образ нашей страны как некоего злостного нарушителя международных договоренностей и таким образом отвлечь внимание международного сообщества от реальных шагов США по демонтажу создавшейся за это время системы договоров и соглашений в данной области".

"Хочется восполнить пробел этого документа и напомнить факты: именно США уничтожили Договор об ограничении систем противоракетной обороны, Договор о ракетах средней и малой дальности, отказались от Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а теперь взялись за демонтаж Договора по открытому небу", - напомнила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что "одновременно Вашингтон продолжает подрывать Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия, Конвенцию о запрещении химического оружия и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".

"У США нет ни политического, ни юридического, ни морального права оценивать выполнение другими государствами договоренностей по контролю над вооружениями. Их стремления присвоить себе эту функцию бесперспективны", - указала она.

Захарова призвала американских коллег "сосредоточиться на предметном экспертном диалоге по широкому спектру вопросов контроля над вооружениями вместо подобных необоснованных публичных обвинений, граничащих с информационной агрессией".

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