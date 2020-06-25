Эксперты считают необоснованными сомнения в сохранении тайны при электронном голосовании

Ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев, чьи слова приводятся в сообщении РОЦИТ, отмечает, что каждый шаг электронного избирателя повторяет традиционный процесс голосования, когда по факту никто, кроме проголосовавшего, не знает, за что он отдал свой голос, но избирательная комиссия знает, о том, что он проголосовал.

"Ровно такой же путь проходит и электронный избиратель. Авторизуясь через аккаунт Госуслуг или Мос.ру на сайте для голосования, вы подтверждаете свою личность, далее получаете электронный бюллетень, делаете выбор и осуществляете голосование. Система знает, что вы проголосовали, но не знает, за что именно. Фиксирование факта голосования (но ни в коем случае не его результата) необходимо для того, чтобы не допустить ситуации, когда один избиратель может проголосовать дважды", - поясняет Парфентьев.

Эксперт также отмечает, что тайна голосования обеспечивается использованием современных технологий. После проверки на входе в личный кабинет каждый избиратель получает анонимный электронный бюллетень, выбор избирателя шифруется на его устройстве, а сам секретный ключ шифрования невозможно подобрать за все время голосования.

По его словам, шифрование похоже на работу с банковской ячейкой: один ключ - у гражданина, второй - у системы блокчейн. "Кроме того, второй ключ перед началом голосования разделяется на несколько частей. В течение всего времени голосования подобрать ключи для расшифровки данных невозможно. Данный алгоритм был подвергнут экспертизе скептически настроенными экспертами из числа IТ-сообщества, политических партий. И ни одной причины для того, чтобы не считать голосование тайным и анонимным не было найдено", - заявил Парфентьев.

Он также отметил, что все элементы системы электронного голосования протестированы для обработки сотен посетителей в секунду. Базы данных надежно защищены, контур защиты ежедневно проверяется на прочность злоумышленниками, но система ни разу не допустила проникновения в данные пользователей. В основу системы ДЭГ легли современные решения по криптографии, обеспечивающие конфиденциальность участников голосования, целостность данных и аутентификацию, гарантирующую подлинность каждого электронного бюллетеня.

"Все данные на московском и федеральном порталах защищаются не только службами информационной безопасности правительства Москвы, Минкомсвязи России, но и ФСБ России, МВД России. До сих пор какой-либо "утечки" правительственных баз данных не было зарегистрировано. Все сообщения об этом не подтверждены", - заявил управляющий партнер "Смена" (Группа AIC), разработчик сайта duma.gov.ru Артем Геллер.

О поправках в конституцию

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Изначально голосование по вопросу внесения изменений в конституцию должно было пройти 22 апреля, однако было перенесено в связи с пандемией коронавируса. 1 июня Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок поддержал предложение провести голосование 1 июля, впоследствии подписав соответствующий указ.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Голосование по почте использоваться не будет.