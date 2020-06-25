Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Оригинал ноты, в которой содержится протест Киева в связи с парадом 24 июня в Крыму, пока не поступал в Москву, однако он будет возвращен украинской стороне по аналогии с предыдущими подобными нотами. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что вопросы проведения любых мероприятий на территории Крыма решаются исключительно российскими властями.

Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.

"Хотелось бы в очередной раз напомнить, что Крым - это неотъемлемая часть Российской Федерации и вопросы проведения любых мероприятий на его территории решаются и будут решаться исключительно российскими властями. Вопрос государственной принадлежности Крыма был окончательно закрыт самими крымчанами в ходе референдума в 2014 году и обсуждению не подлежит", - подчеркнула Захарова. "А что касается оригинала ноты протеста внешнеполитического ведомства Украины, то к нам пока оригинал не поступал. Он, как и предыдущие аналогичные ноты, будет возвращен украинской стороне сразу после получения. Еще раз хотела бы рекомендовать Киеву экономить на бумаге", - отметила она.

"Каких героев чествовать, как отмечать наши праздники, мы будем определять сами, без вашей подсказки", - добавила Захарова.

Также официальный представитель МИД РФ указала, что претензии по поводу проведения парадов в Донецке и Луганске, также упомянутые в заявлении МИД Украины, "беспредметны". "Напомню тем, кто этого не знает: Россия не контролирует эти украинские регионы. Насколько известно, власти провозглашенных республик заблаговременно уведомляют Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине о предстоящих мероприятиях и перемещениях военной техники. Странно, что в Министерстве иностранных дел Украины об этом не знают", - резюмировала дипломат.

Ранее стало известно, что Киев направил Москве ноту протеста из-за парадов в Крыму и республиках Донбасса, которые прошли 24 июня. Кроме того, в связи с парадами в Крыму и Донбассе Киев обвинил Москву в курсе на "дальнейшую эскалацию в двусторонних отношениях, в грубом нарушении" минских соглашений, а также в "проведении политики милитаризации Крыма, что представляет серьезную угрозу европейской безопасности". Киев потребовал от Москвы "немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".