МИД России надеется, что афганские власти не допустят провокаций против мирного процесса

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что власти Афганистана примут меры по предотвращению провокаций в отношении мирного процесса, включая покушения на жизнь дипломатов. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат по просьбе журналистов прокомментировала публикации в американских СМИ, которые со ссылкой на заявление движения "Талибан" (запрещено в РФ) сообщили о подготовке террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) покушения на спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада. "Мы рассчитываем, что афганские власти предпримут исчерпывающие меры по предотвращению возможных провокаций в отношении мирного процесса в Афганистане, включая покушения на жизнь дипломатов, содействующих его продвижению", - подчеркнула она.

Как указала Захарова, Халилзад прилагает активные усилия, в том числе в рамках формата расширенной "тройки" Россия - КНР - США, по побуждению противоборствующих сторон конфликта к скорейшему выполнению условий, необходимых для запуска прямых межафганских переговоров.

29 февраля в Дохе США и движение "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют не использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу для безопасности США и их союзников. До начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.