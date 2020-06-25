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МИД России надеется, что афганские власти не допустят провокаций против мирного процесса

В ведомстве отметили, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад прилагает усилия по побуждению противоборствующих сторон конфликта к скорейшему выполнению условий, необходимых для запуска переговоров

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что власти Афганистана примут меры по предотвращению провокаций в отношении мирного процесса, включая покушения на жизнь дипломатов. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат по просьбе журналистов прокомментировала публикации в американских СМИ, которые со ссылкой на заявление движения "Талибан" (запрещено в РФ) сообщили о подготовке террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) покушения на спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада. "Мы рассчитываем, что афганские власти предпримут исчерпывающие меры по предотвращению возможных провокаций в отношении мирного процесса в Афганистане, включая покушения на жизнь дипломатов, содействующих его продвижению", - подчеркнула она.

Как указала Захарова, Халилзад прилагает активные усилия, в том числе в рамках формата расширенной "тройки" Россия - КНР - США, по побуждению противоборствующих сторон конфликта к скорейшему выполнению условий, необходимых для запуска прямых межафганских переговоров.

29 февраля в Дохе США и движение "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют не использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу для безопасности США и их союзников. До начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.

Теги
АфганистанРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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