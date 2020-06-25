Слуцкий назвал вмешательством в дела РФ заявление Еврокомиссии по поправкам в конституцию

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Заявление Еврокомиссии (ЕК) о том, что поправка о приоритете Конституции России над международным правом якобы нарушает обязательства РФ, не соответствует истине и является попыткой вмешательства во внутренние дела страны, заявил в четверг журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Заявления представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано о том, что якобы поправки в Конституцию РФ нарушают международные обязательства России, мягко говоря, не соответствуют истине. Я бы сказал, что это своеобразная форма очередного вмешательства в наши дела, особенно в ходе начавшегося уже голосования по изменениям основного закона", - сказал Слуцкий.

Он отметил, что российская сторона продолжает объяснять европейским партнерам, что поправки "ни в коей мере не отменяют международные обязательства РФ, Россия выполняла их и будет выполнять". "Речь идет об установлении приоритета конституции, что в полной мере соответствует зарубежному опыту. Гораздо более жесткий примат национального законодательства над международным, к примеру, существуют в таких странах Европы, как Великобритания и Германия, не говоря уже о США", - резюмировал глава комитета.

Как отметил Стано в четверг на пресс-конференции в Брюсселе, ЕК считает, что поправка о приоритете Конституции России над международным правом нарушает обязательства РФ. ЕК надеется, что "Россия сохранит легальные рамки, которые обеспечат выполнение ею своих международных обязательств", добавил он.

Общероссийское голосование по поправке к Конституции РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.